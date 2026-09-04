Путин обсудил с Совбезом меры по снижению преступности среди несовершеннолетних Путин с Совбезом обсудил профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

Москва4 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где одной из тем встречи стала профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности.

Открывая заседание, глава государства подчеркнул важность обсуждаемого вопроса.

У нас сегодня очень важный вопрос — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности отметил президент

Он также анонсировал доклады министра внутренних дел Владимира Колокольцева и генерального прокурора Александра Гуцана, которым предстояло представить свои предложения по усилению работы в этом направлении.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников.