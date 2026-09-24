Путин обсудил с членами СБ меры борьбы с угрозами общественной безопасности в РФ

Путин обсудил с СБ РФ нейтрализацию угроз общественной безопасности Путин обсудил с членами СБ меры борьбы с угрозами общественной безопасности в РФ

Москва24 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами Совета безопасности. Темой стали дополнительные меры по нейтрализации угроз общественной безопасности.

С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

В совещании также участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, главы МО, ФСБ и СВР Андрей Белоусов, Александр Бортников и Сергей Нарышкин.