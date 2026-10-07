Путин обсудил с членами СБ РФ вопросы внутренней и внешней политики

Путин провел совещание с Совбезом, обсуждалась внутренняя и внешняя политика Путин обсудил с членами СБ РФ вопросы внутренней и внешней политики

Москва7 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с членами Совбеза РФ, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в совещании участвовали глава кабмина Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, главы ФСБ И СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко.