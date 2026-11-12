Путин собрал оперативное совещание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером

Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Путин собрал оперативное совещание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин проводит в Кремле собрание постоянных членов Совета безопасности РФ после минувших переговоров с американской делегацией.

На совещании присутствует помощник главы государства Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Ранее Путин провел в Кремле встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили итоги недавних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, перспективы урегулирования украинского конфликта, гуманитарное сотрудничество и диалог с Европой.