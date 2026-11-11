Путин: диалог в узком формате ОДКБ был продуктивным и обстоятельным

Путин считает диалог в узком формате ОДКБ обстоятельным и продуктивным Путин: диалог в узком формате ОДКБ был продуктивным и обстоятельным

Москва11 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог в узком формате сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ был продуктивным и обстоятельным.

Сессия под председательством Путина проходит в Москве в среду. Сначала состоялось общение в узком составе, затем началось расширенное заседание.

Только что в узком составе у нас с коллегами состоялся обстоятельный, продуктивный обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности рассказал Путин

По его словам, стороны подтвердили взаимопонимание и готовность продолжать совместную борьбу с угрозами коллективной безопасности.

Ранее в Кремле сообщали о планах ОДКБ обсудить развитие ПВО.