Москва11 нояВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог в узком формате сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ был продуктивным и обстоятельным.
Сессия под председательством Путина проходит в Москве в среду. Сначала состоялось общение в узком составе, затем началось расширенное заседание.
Только что в узком составе у нас с коллегами состоялся обстоятельный, продуктивный обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасностирассказал Путин
По его словам, стороны подтвердили взаимопонимание и готовность продолжать совместную борьбу с угрозами коллективной безопасности.
Ранее в Кремле сообщали о планах ОДКБ обсудить развитие ПВО.