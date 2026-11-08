Зарубин: Путин посетит саммит ОДКБ и заседание Совбеза на следующей неделе

У Путина на следующей неделе запланированы международные контакты и Совбез Зарубин: Путин посетит саммит ОДКБ и заседание Совбеза на следующей неделе

Москва8 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, также запланированы международные контакты. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Журналист предположил, что на саммите ОДКБ может быть затронута тема Армении.

Пройдет саммит ОДКБ. Одной из тем, очевидно, может стать позиция Армении по отношению к организации сказал Зарубин

Также в рабочем графике главы государства запланированы международные контакты, совещание с членами Совета безопасности и заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.