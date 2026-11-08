Москва8 нояВести.Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, также запланированы международные контакты. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Журналист предположил, что на саммите ОДКБ может быть затронута тема Армении.
Пройдет саммит ОДКБ. Одной из тем, очевидно, может стать позиция Армении по отношению к организациисказал Зарубин
Также в рабочем графике главы государства запланированы международные контакты, совещание с членами Совета безопасности и заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.