Москва1 нояВести.Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет Совет по межнациональным отношениям и вручит государственные награды. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
В День народного единства у президента запланированы ежегодные мероприятия.
Это всегда Красная площадь и возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому, всегда посещение выставки, которую курирует митрополит Тихонотметил Зарубин
Также запланировано совещание с членами правительства, поздравление сотрудников Росфинмониторинга с юбилеем службы.
На уходящей неделе президент России провел встречи более чем с 20 зарубежными лидерами на полях двух крупных саммитов, состоявшихся в Москве. Почти ежедневно рабочий день главы государства завершался уже после полуночи.