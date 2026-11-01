Путин на неделе обсудит вопросы межнациональных отношений и вручит госнаграды

Путин проведет Совет по межнациональным отношениям и вручит госнаграды Путин на неделе обсудит вопросы межнациональных отношений и вручит госнаграды

Москва1 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет Совет по межнациональным отношениям и вручит государственные награды. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

В День народного единства у президента запланированы ежегодные мероприятия.

Это всегда Красная площадь и возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому, всегда посещение выставки, которую курирует митрополит Тихон отметил Зарубин

Также запланировано совещание с членами правительства, поздравление сотрудников Росфинмониторинга с юбилеем службы.

На уходящей неделе президент России провел встречи более чем с 20 зарубежными лидерами на полях двух крупных саммитов, состоявшихся в Москве. Почти ежедневно рабочий день главы государства завершался уже после полуночи.