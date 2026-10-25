На неделе у Путина планируется участие в саммитах "Россия – Африка" и ФСЭГ Путин примет участие в саммитах "Россия – Африка" и ФСЭГ

Москва25 окт Вести.На следующей неделе у президента РФ Владимира Путина запланировано 20 двусторонних встреч в рамках саммита "Россия – Африка", а также участие в саммите стран-экспортеров газа. Об этом сообщил Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

В Африке уважают Россию, потому что в отличие от Запада она никогда не издевалась над жителями африканских стран. И вновь с удовольствием ждет лидеров стран континента на масштабный саммит "Россия – Африка". Он продлится три дня, минимум 20 двусторонних встреч у Путина, а ведь будет еще и саммит стран-экспортеров газа рассказал Зарубин

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил о попытках давления на страны, экспортирующие газ. Он отметил неправильность такой политики.