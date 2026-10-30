Зарубин показал закулисье встреч Путина на саммите Россия - Африка Зарубин показал кулуары Кремля, где Путин проводит встречи с лидерами Африки

Москва30 окт Вести.Павел Зарубин для ИС "Вести" показал закулисье саммита Россия - Африка, в рамках которого президент России Владимир Путин проводит множество двусторонних встреч с делегациями из африканских стран.

Российский лидер завершает марафон двусторонних встреч с африканскими делегациями, которые приняли участие в саммите Россия-Африка в Москве.

Большой Кремлевский дворец, где все проходит, сегодня здесь целая череда двусторонних встреч. Так, собственно говоря, было все дни. Встречи проходят в Зале ордена Святой Екатерины. Министры, которые должны участвовать во всех встречах, изредка имеют возможность выйти для того, чтобы выпить кофе, перекусить и сразу возвращаются обратно, где целый сериал двусторонних встреч у президента рассказал Зарубин

Саммит Россия-Африка прошел в российской столице с 28 по 29 октября.