Ушаков: у Путина было много контактов "на ногах" на саммите Россия - Африка

Ушаков отметил множество контактов Путина "на ногах" на саммите Россия - Африка Ушаков: у Путина было много контактов "на ногах" на саммите Россия - Африка

Москва30 окт Вести.В ходе саммита Россия - Африка президент РФ Владимир Путин, помимо двухсторонних встреч, провел множество контактов "на ногах". Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Очень много было контактов "на ногах" так называемых​​​. Очень много. Конечно, со всеми (удалось переговорить - прим. ред.) сказал он

По словам Ушакова, в эти дни глава государства провел 18 встреч.

Ранее Владимир Путин завершил "марафон двусторонних встреч" в Кремле переговорами с главой Эритреи Исайясом Афеворки. В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения между странами развиваются в позитивном ключе, но нужно уделить больше внимания развитию торгово-экономического взаимодействия, увеличению товарооборота.