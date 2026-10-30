Москва30 октВести.В ходе саммита Россия - Африка президент РФ Владимир Путин, помимо двухсторонних встреч, провел множество контактов "на ногах". Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Очень много было контактов "на ногах" так называемых. Очень много. Конечно, со всеми (удалось переговорить - прим. ред.)сказал он
По словам Ушакова, в эти дни глава государства провел 18 встреч.
Ранее Владимир Путин завершил "марафон двусторонних встреч" в Кремле переговорами с главой Эритреи Исайясом Афеворки. В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения между странами развиваются в позитивном ключе, но нужно уделить больше внимания развитию торгово-экономического взаимодействия, увеличению товарооборота.