Москва30 окт Вести.Президент России Владимир Путин завершил "марафон двусторонних встреч" в Кремле переговорами с главой Эритреи Исайясом Афеворки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла по итогам саммита Россия-Африка в Москве. В ходе беседы глава российского государства отметил, что отношения между странами развиваются в позитивном ключе, но нужно уделить больше внимания развитию торгово-экономического взаимодействия, увеличению товарооборота.

Россия и Эритрея выступают с единых позиций в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня. И конечно, признательны вам, уважаемый господин президент, за поддержку российских инициатив в Организации Объединенных Наций, на других многосторонних площадках. Мы это видим, и хочу сказать, что мы в состоянии это оценить сказал Путин

Помощник президента России Юрий Ушаков 26 октября сообщил, что у Путин на текущей неделе проведет "марафон" из 24 двусторонних международных встреч. Президент РФ принял активное участие как в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), так и в саммите Россия-Африка.