Путин провел переговоры с представителем президентского совета Ливии Путин провел встречу с главой президентского совета Ливии аль-Менфи

Москва28 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, обсудив с ним отношения между Москвой и Триполи, а также возможности расширения взаимодействия, отвечающего интересам обеих стран.

Ранее аль-Менфи принимал участие в Восьмом саммите глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Кроме того, политик примет участие в третьем саммите Россия — Африка в Москве.

Эта двусторонняя встреча стала завершающим пунктом повестки первого дня саммита, в рамках которого Путин также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом ат-Тани, президентом Мозамбика Даниэлом Шапу и президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого.