Москва28 окт Вести.Ливия выразила надежду, что в страну вернутся российские нефтяные компании.

Об этом заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора в нашей стране. И присутствие в нашей делегации министра нефти - это важный шанс для того, чтобы начать прямые переговоры с его российским визави и запустить этот процесс