Москва28 октВести.Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в возобновлении полноценной работы российско-ливийской межправительственной комиссии.

В апреле в Москве состоялась первая встреча сопредседателей совместной межправкомиссии. Мы, конечно, заинтересованы в скорейшем возобновлении ее полноценной деятельности

сказал Путин

Ранее президент провел встречу с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи​​​. Беседа прошла на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа.