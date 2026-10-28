Москва28 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в возобновлении полноценной работы российско-ливийской межправительственной комиссии.

В апреле в Москве состоялась первая встреча сопредседателей совместной межправкомиссии. Мы, конечно, заинтересованы в скорейшем возобновлении ее полноценной деятельности