Путин и глава Ливии обсудили планы по нефтяному сотрудничеству и торговле Путин: торговля между Россией и Ливией продолжает развиваться

Москва28 окт Вести.Российско-ливийский товарооборот продолжает расти, несмотря на непростую международную и экономическую обстановку, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

Глава российского государства встретился с аль-Менфи вечером 27 октября в Москве. Путин отметил, что такие контакты дают хорошую возможность обменяться мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества и обсудить актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Несмотря на сложную ситуацию в международной политике, в экономике, взаимная торговля продолжает развиваться. В апреле в Москве состоялась первая встреча сопредседателей совместной межправкомиссии. Мы, конечно, заинтересованы в скорейшем возобновлении ее полноценной деятельности заявил российский лидер

Путин назвал Ливию давним партнером России в Северной Африке и напомнил, что в 2025 году исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Триполи.

По словам президента России, взаимодействие стран осуществляется на различных площадках, включая ОПЕК+ и Форум стран — экспортеров газа, саммит которого прошел в Москве. Это помогает совместно вырабатывать меры для глобальной энергетической безопасности, подчеркнул Путин.

Российский лидер ожидает содержательного и полезного диалога на третьем саммите Россия — Африка, который открывается в среду, 28 октября.

Путин констатировал развитие российско-ливийского гуманитарного сотрудничества. Президент обратил внимание, что на базе российских вузов продолжается подготовка кадров для Ливии.

В текущем году количество бюджетных мест для ливийских студентов увеличили до 100. В частности, в 2025 и 2026 годах курсы повышения квалификации в Дипломатической академии МИД РФ прошли 25 дипломатов из Триполи и Бенгази. Всего в российских университетах обучаются 1,5 тысячи студентов из Ливии.