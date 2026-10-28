Путин: Ливия – давний партнер России в Северной Африке Путин назвал Ливию давним партнером России в Северной Африке

Москва28 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи назвал эту страну давним партнером России в Африке.

Глава российского государства встретился с аль-Менфи вечером 27 октября в Москве.

Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, друзья, мы рады снова увидеть вас и принимать вас в Москве. Ливия – наш давний партнер в Северной Африке заявил российский лидер, приветствуя гостя

До этого аль-Менфи принимал участие в Восьмом саммите глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Кроме того, политик участвует в третьем саммите Россия — Африка.

Эта двусторонняя встреча стала завершающим пунктом повестки первого дня саммита, в рамках которого Путин также провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом ат-Тани, президентом Мозамбика Даниэлом Шапу и президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого.

Ливия занимает первое место на африканском континенте по подтвержденным запасам нефти и располагает значительными объемами природного газа.

В Минэнерго России ранее отмечали, что российские компании по-прежнему заинтересованы в энергетических проектах на ливийской территории.