Ушаков сообщил, что Путин обозначит приоритеты на саммите ФСЭГ в Москве Ушаков: Путин на саммите ФСЭГ задаст приоритеты решения проблем газовой отрасли

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Мероприятие пройдет в Центре международной торговли. О программе главы государства рассказал журналистам его помощник Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, Путин выступит первым и в своей речи затронет роль природного газа как источника энергии для экономического роста.

Естественно, Владимир Путин выступит первым и в своей речи отметит значение природного газа как источника энергии для обеспечения экономического роста, упомянет проблемы, в том числе геополитического характера, с которыми сталкивается газовая отрасль, и обозначит те направления работы, которые, на наш взгляд, являются приоритетными для решения существующих проблем сказал Ушаков

После этого слово передадут генеральному секретарю ФСЭГ Филипу Мшелбиле, затем выступят главы делегаций стран-членов форума. Предусмотрены выступления представителей государств-наблюдателей: Мозамбика, Анголы, Азербайджана, Ирака, Малайзии и Сенегала. По итогам заседания планируется принять Московскую декларацию. В документе, как ожидается, будет отмечена роль стран ФСЭГ как надежных поставщиков газа и их вклад в глобальную энергобезопасность, а также стремление к диверсификации маршрутов торговли, внедрению современных технологий, обеспечению справедливой стоимости и предсказуемости цен, снижению волатильности рынка.

Шесть стран будут представлены на высшем уровне. Среди участников ФСЭГ — президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи и уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес, которая выступит по видео. На уровне президента примет участие и Мозамбик — страна-наблюдатель. Алжир будет представлен премьер-министром, остальные страны — профильными министрами. Помимо участников и наблюдателей, в качестве гостей приглашены две страны: Туркменистан и ЮАР.

Ушаков подчеркнул, что ФСЭГ объединяет ключевых производителей и поставщиков газа. На страны форума приходится 70% доказанных мировых запасов, 38% добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и около 47% поставок СПГ. По прогнозам, к 2055 году мировой спрос на газ вырастет с текущих 4,2 трлн кубометров до 5,4 трлн, то есть примерно на 28%. Экспорт СПГ в ближайшие 5–10 лет может достичь 650 млн тонн, превысив уровень 2025 года почти на 50%.

С учетом растущей потребности в газе считаем важным обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать дальнейшее уверенное развитие государств. Тем более что Россия является ответственным участником глобального газового рынка, надежным поставщиком, занимает первое, подчеркиваю, первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче добавил Ушаков

Он также обратил внимание, что в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, терактов на "Северных потоках" и незаконных западных ограничений мировой газовой отрасли особенно нужна площадка для профессионального деполитизированного диалога — и ею является ФСЭГ.

Саммит приурочен к 25-летию форума: организация ведет историю с 2001 года, сами саммиты проводятся с 2011-го, как правило, раз в два года. В России мероприятие проходит во второй раз, в предыдущий — в 2013 году.