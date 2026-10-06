Путин сегодня проведет совещание по системам накопления энергии Песков: Путин 6 октября проведет совещание по системам накопления энергии

Москва6 окт Вести.Президент России Владимир Путин во вторник, 6 октября, проведет совещание по вопросам использования систем накопления энергии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он назвал очень важной соответствующую тему.

Путин большую часть рабочего дня посвятит вопросам развития систем накопления энергии. Сегодня он по этой теме проведет большое совещание сказал Песков

По словам пресс-секретаря президента, глава государства в режиме видеоконференции примет участие в открытии столичного кластера по производству электрических батарей. В ходе мероприятия запланированы доклад мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, добавил Песков, запланировано выступление генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в среду, 7 октября, у Путина запланирована серия международных разговоров.