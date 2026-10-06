Москва6 окт Вести.Россия продолжит совершенствовать аккумуляторные технологии и осваивать новые области их применения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия производственного комплекса в кластере по выпуску электрических батарей.

Глава государства указал на необходимость сформировать нормативную базу, которая будет содержать единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии.

И, конечно, будем наращивать отечественные производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения сказал Путин

Российский лидер также отметил, что энергия является базовым ресурсом экономики.