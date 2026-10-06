Россия намерена наращивать производство своих аккумуляторных батарей Путин: Россия будет наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей

Москва6 окт Вести.Россия будет наращивать производство отечественных аккумуляторных батарей, продолжит совершенствовать соответствующие технологии и освоит новые области их применения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что энергия является базовым ресурсом экономики, а на территориях с дефицитом энергоресурсов требуется более широкое внедрение аккумуляторных систем в электросетевой комплекс. Глава государства отметил важность формирования нормативной базы с едиными требованиями к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии, включая их повторное применение.

И, конечно, будем наращивать отечественное производства такой продукции. Продолжим совершенствовать аккумуляторные технологии. Будем осваивать новые области их применения сказал Путин

В прошлом году, напомнил он, Росатом открыл крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области.