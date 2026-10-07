В ТПП рассчитывают на снижение себестоимости аккумуляторов при росте серийности

В ТПП отметили зависимость снижения цены на аккумуляторы при росте производства В ТПП рассчитывают на снижение себестоимости аккумуляторов при росте серийности

Москва7 окт Вести.Себестоимость тяговых аккумуляторных батарей в России будет снижаться при увеличении серийности их производства. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Денис Французов.

В России сейчас два крупных производителя батарей. Одна из производственных площадок находится в Калининградской области.

Сама аккумуляторная батарея – достаточно сложное технологическое устройство, оно занимает достаточно большую часть в себестоимости производства автомобиля… При высокой серийности мы рассчитываем, что будет снижаться себестоимость этой аккумуляторной батареи, и отсюда должна снижаться и себестоимость конечного изделия (автомобиля – прим. ред.) сообщил Французов

Накануне в Москве было запущено производство тяговых аккумуляторных батарей. Крупнейший в стране кластер должен обеспечить две трети потребностей государства в накопителях электроэнергии.

Производство объединяет три завода в одном. Первый производит электродные ленты, второй – литиевые ячейки, а на третьем уже проводится создание самих электрических батарей под запрос конкретного заказчика.

К 2030 году мощности по производству аккумуляторных батарей в РФ будут увеличены в 2,5 раза.