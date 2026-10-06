Глава Росатома отметил уникальность созданного в Москве технологического объекта Лихачев: в Москве создан уникальный технологический объект, каких в мире единицы

Москва6 окт Вести.На территории Московского кластера электробатарей создан уникальный технологический объект. Таких в мире "можно пересчитать по пальцам одной руки", заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Росатом 6 октября ввел в строй в Москве производство систем накопления энергии. В церемонии открытия гигафабрики по производству накопителей энергии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Мы, как всегда, создаем целую отрасль. Здесь на площадке создан уникальный технологический объект, каких в мире можно посчитать по пальцам одной руки отметил в своем выступлении Лихачев

По его словам, здесь начнет работать центр по совершенствованию литиевых технологий и разработке технологий так называемого постлитиевого этапа – натриевых и других пока еще до конца науке неизвестных передовых технологий.

Но мы точно будем опираться на научные разработки наших российских ученых заверил глава Росатома

Фабрика, рассказал Лихачев, объединяет фактически три завода в одном. Первый завод производит электродные ленты, второй - литиевые ячейки, а на третьем уже проводится создание самих электрических батарей под запрос конкретного заказчика.

Шире внедрять в электросетевой комплекс системы накопления призвал глава российского государства. Путин пояснил, что накопители могут "обеспечить растущие мощности центров обработки данных", а также пригодятся на территориях с дефицитом энергоресурсов.

Росатом ввел в строй гигафабрику по выпуску тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и батарей для стационарных систем хранения электроэнергии в Калининградской области в 2025 году. Теперь такое же производство мощностью на 4 гигаватт-час открыто в Москве. Росатом планирует к 2030 году нарастить мощности по выпуску аккумуляторов до 14 гигаватт-час.

Завод в Москве был построен в течение двух с небольшим лет, добавил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Церемонию открытия гигафабрики в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".