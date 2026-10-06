Путин по видеосвязи дал старт крупнейшему производству аккумуляторов в России

Путин запустил крупнейший в России кластер по производству аккумуляторов Путин по видеосвязи дал старт крупнейшему производству аккумуляторов в России

Москва6 окт Вести.Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил производство аккумуляторных батарей в Москве.

Крупнейший в стране кластер должен обеспечить две трети потребностей государства в накопителях электроэнергии.

Разрешаю сказал российский лидер, дав старт работе нового кластера

Производство размещено в Москве на площади 34 га, в процесс сборки батарей включены десятки предприятий.

Ранее Путин заявил, что для страны критически важно сосредоточиться на создании передовых новейших решений, включая пост-литиевые технологии, при выпуске более энергоемких и экологичных аккумуляторов.