Москва6 октВести.Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил производство аккумуляторных батарей в Москве.
Крупнейший в стране кластер должен обеспечить две трети потребностей государства в накопителях электроэнергии.
Разрешаюсказал российский лидер, дав старт работе нового кластера
Производство размещено в Москве на площади 34 га, в процесс сборки батарей включены десятки предприятий.
Ранее Путин заявил, что для страны критически важно сосредоточиться на создании передовых новейших решений, включая пост-литиевые технологии, при выпуске более энергоемких и экологичных аккумуляторов.