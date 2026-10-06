Собянин анонсировал открытие нового сертификационного центра в 2027 году

В Москве запустят новый сертификационный центр Собянин анонсировал открытие нового сертификационного центра в 2027 году

Москва6 окт Вести.Новый сертификационный центр планируют запустить в российской столице в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей.

Собянин отметил, что решение о создании центра приняли власти Москвы совместно с Министерством промышленности около полугода назад.

В следующем году, я надеюсь, такой сертификационный центр будет запущен сказал он

Мэр добавил, что в рамках особой экономической зоны Москвы уже создано 250 высокотехнологичных предприятий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во вторник, 6 октября, примет участие в открытии московского кластера по производству электрических батарей. В этот же день пройдет совещание по вопросам использования систем накопления энергии.