Собянин объявил о запуске кластера медиатехнологий в "Сколково" Мэр Москвы Собянин объявил об открытии кластера медиатехнологий в "Сколково"

Москва15 сен Вести.Глава Москвы Сергей Собянин объявил об открытии кластера медиатехнологий в инновационном центре "Сколково". Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, мэр столицы и председатель партии "Единая России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев осмотрели первую очередь кластера "Сколково" во вторник, 15 сентября. Он открылся в ноябре 2025 года и объединил любителей видеоигр и анимации.

Сегодня запустили кластер медиатехнологий, связанный с оборудованием для съемок: аудиооборудование, микшеры, световое оборудование, оборудование для медиапроизводства, ну, и, конечно, это программное обеспечение для создания и обработки контента, монтажа, управления видеоконтентом, то есть все, что нужно для современного создания медиаконтента пояснил мэр Москвы

Он подчеркнул, что 90% всех площадей уже заполнены, но желающих гораздо больше.

Кластер "Сколково", по словам Собянина, является важным драйвером развития креативной индустрии и уступает только кластерам в Шанхае и Абу-Даби.