Москва6 окт Вести.Критически важно сосредоточиться на создании передовых новейших решений, включая пост-литиевые технологии, при выпуске более энергоемких и экологичных аккумуляторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в режиме видеоконференцсвязи первый комплекс в кластере производства электрических батарей.

По его словам, поддержка выпуска такой инновационной продукции и ее компонентов предусмотрена в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии".

Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу, сосредоточиться на создании передовых новейших решений, включая так называемые пост-литиевые технологии. Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии сказал Путин

Также президент отметил, что Россия будет продолжать совершенствовать технологии производства аккумуляторов и осваивать новые области их использования.