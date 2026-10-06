Путин: к 2030 году Россия сможет покрыть внутренний спрос на аккумуляторы

Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году Путин: к 2030 году Россия сможет покрыть внутренний спрос на аккумуляторы

Москва6 окт Вести.Россия будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что произойдет это после выхода новых предприятий на плановые мощности.

Ожидается, что к 2030 году после выхода новых предприятий на плановые мощности наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы отметил президент

Путин также добавил, что для реализации планов надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопителей энергии, внедрять новейшие технологии, материалы, электронику и программное обеспечение.

Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения данной задачи подчеркнул Путин

Глава государства добавил, что для ускоренного развития собственных технологий нужно опираться на наилучшие практики, которые есть у зарубежных партнеров. С ними планируют выстраивать взаимовыгодное сотрудничество.