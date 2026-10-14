Путин: Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях

Путин заявил о последовательном укреплении суверенитета РФ во всех отраслях Путин: Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях

Москва14 окт Вести.Россия систематично укрепляет собственный суверенитет во всех сферах, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по информационной безопасности в формате видеоконференцсвязи.

Глава государства отметил, что развитие происходит во всех отраслях, включая продовольственную, энергетическую и цифровую.

Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет подчеркнул Путин

Ранее Путин заявлял, что технологический суверенитет Российской Федерации невозможен без развития энергетического сектора и создания передовых систем накопления энергии.