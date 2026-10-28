Путин: РФ вместе с США и КНР обладает полным технологическим суверенитетом

Путин назвал Россию одной из трех стран с полным набором цифровых технологий Путин: РФ вместе с США и КНР обладает полным технологическим суверенитетом

Москва28 окт Вести.Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей в информационной и цифровой сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки на полях саммита Россия—Африка.

По словам главы государства, цифровой суверенитет является неотъемлемой частью полноценной независимости страны.

Российский лидер отметил, что в современных условиях государство не может считаться полностью суверенным без самостоятельности в информационной сфере.

Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет констатировал Путин

Президент подчеркнул, что полноценный суверенитет не может существовать без суверенитета в цифровой области.

Ранее Путин заявил, что конкуренты вынуждены догонять РФ по ряду направлений технологического развития.