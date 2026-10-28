Москва28 октВести.Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей в информационной и цифровой сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки на полях саммита Россия—Африка.
По словам главы государства, цифровой суверенитет является неотъемлемой частью полноценной независимости страны.
Российский лидер отметил, что в современных условиях государство не может считаться полностью суверенным без самостоятельности в информационной сфере.
Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нетконстатировал Путин
Президент подчеркнул, что полноценный суверенитет не может существовать без суверенитета в цифровой области.
Ранее Путин заявил, что конкуренты вынуждены догонять РФ по ряду направлений технологического развития.