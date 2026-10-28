Москва28 октВести.Российский лидер Владимир Путин заявил, что конкуренты вынуждены догонять РФ по ряду направлений технологического развития. Такое заявление глава государства сделал во время пленарного заседания форума Россия-Африка в Москве.
По целому ряду направлений Россия создает решения мирового уровня. Конкурентам приходится нас догонять по некоторым направлениям, копировать наши разработкисказал президент
По его заявлению, Россия прочно удерживает передовые позиции в мировой гонке за технологический суверенитет.
Во время своего выступления президент также, в частности, заявил, что России и Африке надо выстраивать систему расчетов в нацвалютах.