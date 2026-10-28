Путин: конкурентам приходится догонять Россию в сфере технологического развития Путин: конкурентам приходится догонять Россию в сфере технологического развития

Москва28 окт Вести.Российский лидер Владимир Путин заявил, что конкуренты вынуждены догонять РФ по ряду направлений технологического развития. Такое заявление глава государства сделал во время пленарного заседания форума Россия-Африка в Москве.

По целому ряду направлений Россия создает решения мирового уровня​​​. Конкурентам приходится нас догонять по некоторым направлениям, копировать наши разработки сказал президент

По его заявлению, Россия прочно удерживает передовые позиции в мировой гонке за технологический суверенитет.

Во время своего выступления президент также, в частности, заявил, что России и Африке надо выстраивать систему расчетов в нацвалютах.