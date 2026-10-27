Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин назвал Африку континентом будущего, отметив молодость населения и его стремление к образованию и повышению уровня жизни. Об этом он заявил на саммите Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Хочу отметить, что мы считаем Африку континентом будущего - молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и повышению уровня жизни. Это неизбежно приведет к системным изменениям на африканском континенте заявил президент

Путин также сообщил, что Россия продвигает в рамках БРИКС идею создания новой инвестиционной платформы для быстрорастущих рынков. По его словам, Африка должна занять в ней одно из ведущих мест.