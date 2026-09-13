Москва13 сен Вести.Приверженность БРИКС независимому курсу ценится многими в современном мире. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время выступления на заседании в формате "аутрич/БРИКС плюс".

Он также отметил, что для многих очень важным оказалось и стремление объединения к коллегиальному решению мировых проблем и опора на международное право.

Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса сказал Путин

Ранее российский лидер заявил, что однополярная система миропорядка, обслуживавшая небольшую группу стран, уходит в прошлое.