Москва13 сенВести.Страны БРИКС намерены и дальше работать со всеми международными партнерами в интересах всеобъемлющего развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания в формате БРИКС+.
Глава государства выразил в этом уверенность.
Наше объединение будет и впредь совместно работать со всеми международными партнерами в интересах обеспечения всеобъемлющего и устойчивого развитиясказал Путин
Ранее российский лидер заявил, что потенциал развития БРИКС еще далеко не исчерпан. Как отметил Путин, на страны-участницы объединения приходится почти четверть глобального экспорта, и именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП.