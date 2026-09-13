Путин: БРИКС будет работать со всеми партнерами для всеобъемлющего развития

Путин заявил о планах БРИКС работать со всеми международными партнерами Путин: БРИКС будет работать со всеми партнерами для всеобъемлющего развития

Москва13 сен Вести.Страны БРИКС намерены и дальше работать со всеми международными партнерами в интересах всеобъемлющего развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания в формате БРИКС+.

Глава государства выразил в этом уверенность.

Наше объединение будет и впредь совместно работать со всеми международными партнерами в интересах обеспечения всеобъемлющего и устойчивого развития сказал Путин

Ранее российский лидер заявил, что потенциал развития БРИКС еще далеко не исчерпан. Как отметил Путин, на страны-участницы объединения приходится почти четверть глобального экспорта, и именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП.