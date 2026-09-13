Путин: в странах БРИКС темпы роста населения увеличиваются из года в год

Путин отметил увеличение темпов роста населения в странах БРИКС Путин: в странах БРИКС темпы роста населения увеличиваются из года в год

Москва13 сен Вести.Темпы роста населения в государствах БРИКС увеличиваются из года в год. Об этом заявил заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания в формате БРИКС+.

Как отметил глава государства, потенциал развития объединения к настоящему моменту далеко не исчерпан.

В государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры сказал Путин

Кроме того, подчеркнул российский лидер, страны БРИКС выстроили современную транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру.

Путин также обратил внимание, что внутренняя торговля в рамках БРИКС к настоящему моменту достигла 1,2 триллиона долларов.