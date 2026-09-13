Москва13 сенВести.Темпы роста населения в государствах БРИКС увеличиваются из года в год. Об этом заявил заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания в формате БРИКС+.
Как отметил глава государства, потенциал развития объединения к настоящему моменту далеко не исчерпан.
В государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центрысказал Путин
Кроме того, подчеркнул российский лидер, страны БРИКС выстроили современную транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру.
Путин также обратил внимание, что внутренняя торговля в рамках БРИКС к настоящему моменту достигла 1,2 триллиона долларов.