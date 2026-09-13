Путин сообщил о росте торговли между странами объединения БРИКС Путин: внутренняя торговля в рамках БРИКС достигла $1,2 трлн

Москва13 сен Вести.Объем взаимной торговли между странами БРИКС достиг 1,2 трлн долларов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании в формате БРИКС+.

Российский лидер отметил объем торговли внутри объединения, выступая на завершающем рабочую программу форума заседании.

Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов отметил Путин

Глава государства находится в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом. Саммит БРИКС проходит в индийской столице 12-13 сентября.

Путин также рассказал, какие ценности БРИКС привлекают международное сообщество. По его словам, особо ценится приверженность объединения независимому курсу.