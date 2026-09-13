Орешкин сообщил о позитивном настрое стран БРИКС на сотрудничество с РФ Орешкин: у стран БРИКС позитивный настрой на взаимоотношения с Россией

Москва13 сен Вести.Бизнес-сообщество стран БРИКС демонстрирует позитивный настрой на развитие взаимоотношений с Россией, что подтверждается ростом числа контактов и заключаемых контрактов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Мы с [руководителем российской части Делового совета объединения БРИКС Гурьевым] Андреем Андреевичем обсуждали, он мне доложил, как прошло все мероприятие. Он говорит: "Очень позитивное отношение к России, позитивное отношение к президенту". Мы очень хорошо это слышали, когда он пришел на деловой форум выступать, так бурно зал его встретил, аплодисменты. Это показывает позитивный настрой бизнеса стран БРИКС на взаимоотношения с Россией заявил Орешкин

Замглавы администрации президента отметил, что это подтверждается конкретными результатами.

Все больше контактов, все больше контрактов разного рода заключается. И это один из факторов роста товарооборота внутри БРИКС, который, как вы знаете, превысил уже триллионную отметку сказал Орешкин.

XVIII саммит БРИКС проходит в столице Индии Нью-Дели с 12 по 13 сентября.

Ранее Орешкин сообщил, что Россия серьезно перестроила работу на деловом треке в рамках объединения БРИКС, она идет по конкретным странам и направлениям.