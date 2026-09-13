Орешкин рассказал об успехах Делового форума БРИКС в Индии Орешкин: РФ серьезно перестроила работу на деловом треке в рамках БРИКС

Москва13 сен Вести.Россия очень серьезно перестроила работу на деловом треке в рамках объединения БРИКС, она идет по конкретным странам и направлениям. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, на Деловом форуме БРИКС, который прошел в первый день саммита объединения в Нью-Дели, велся диалог, позволяющий наладить горизонтальные связи между представителями бизнес-сообщества.

Мы очень серьезно перестроили работу на деловом треке. Вы знаете, решением президента создан Национальный комитет БРИКС… соответственно, там работа построена по странам БРИКС и по ключевым направлениям – такая матричная структура работы. И понятно, что деловой саммит, который прошел в первый день – это очень важное событие, которое позволяет налаживать горизонтальные связи между представителями бизнеса рассказал Орешкин

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Он отметил, что БРИКС – это крупнейшее объединение в мире, входящие в него страны производят 40% мирового ВВП.