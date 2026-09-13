Москва13 сенВести.Президент России Владимир Путин прибыл на расширенное заседание в формате БРИКС+ в рамках саммита объединения в Индии.
Эта встреча станет завершающим мероприятием в программе трехдневного визита главы государства в Нью-Дели.
Накануне российский лидер выступил на саммите БРИКС. В своей речи Путин среди прочего отметил, что авторитет и влияние объединения в мире неуклонно нарастают. Он подчеркнул, что БРИКС по праву утвердилась среди ключевых центров глобального управления.
Глава государства также высказал мнение, что БРИКС может сыграть ведущую роль в создании новых систем управления.