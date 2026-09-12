Дмитриев заявил, что лидерам БРИКС на саммите не хватает только Трампа

Глава РФПИ пошутил о присутствии Трампа на саммите БРИКС Дмитриев заявил, что лидерам БРИКС на саммите не хватает только Трампа

Москва12 сен Вести.Лидерам стран БРИКС для полного состава на саммите в Нью-Дели не хватает лишь президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

К публикации он прикрепил фотографию, на которой премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры трех стран улыбаются.

Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава написал Дмитриев в соцсети X

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия. В странах объединения проживает почти половина населения Земного шара, на них приходится 40% мирового ВВП и почти четверть мировой торговли.

Ранее корреспонденты передавали, что Путин, Си Цзиньпин и Моди пообщались в кулуарах саммита объединения. Разговор прошел "на ногах".