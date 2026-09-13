Москва13 сен Вести.Необходимо продолжать укреплять потенциал нового банка развития БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания в формате БРИКС+.

Актуальной видится задача дальнейшего укрепления потенциала нового банка развития БРИКС и актуализации его бизнес-моделей сказал российский лидер

По словам Путина, по линии банка к настоящему моменту профинансировано 123 проекта почти на 40 миллиардов долларов. Российский лидер назвал это хорошим результатом, но при этом отметил, что потребности в финансировании гораздо выше.

По мнению главы государства, новая инвестиционная платформа позволила бы удовлетворить такие потребности. Путин уточнил, что такой инструмент предоставил бы возможность привлекать долгосрочные капиталы не только в страны БРИКС, но и в экономики государств-партнеров на глобальном Юге и Востоке.