Путин: потенциал развития БРИКС еще далеко не исчерпан

Потенциал развития БРИКС еще далеко не исчерпан, заявил Путин Путин: потенциал развития БРИКС еще далеко не исчерпан

Москва13 сен Вести.Потенциал развития БРИКС еще не исчерпан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании в формате БРИКС+.

По словам главы государства, внутренняя торговля в рамках БРИКС к настоящему моменту достигла 1,2 триллиона долларов.

Российский лидер добавил, что на страны-участницы приходится почти четверть глобального экспорта, и именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП.

При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. Один из главных, пока еще не до конца использованных резервов, — это взаимодополняемость экономики стран-участниц сказал Путин

Президент отметил, что различия в экономических структурах стран БРИКС предоставляют широкие возможности для практической кооперации, создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков. Фактически, уточнил Путин, речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая сочетала бы конкурентные преимущества экономик государств объединения.

Ранее Путин заявил, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают.