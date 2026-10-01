Москва1 окт Вести.Объединение БРИКС, зарождавшееся в России, может стать прообразом будущего справедливого миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами на Валдайском форуме.

Глава государства напомнил, что формат начинался с трехсторонних встреч лидеров России, Индии и Китая, к которым затем присоединились Бразилия, ЮАР и другие страны. На долю государств БРИКС сегодня приходится почти половина населения планеты и постоянно растущая часть мировой экономики.

По словам президента, главная привлекательность объединения заключается в полном равенстве всех участников и отсутствии чьего-либо доминирования.