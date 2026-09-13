Москва13 сен Вести.Коллективная сила БРИКС должна позволить странам Глобального Юга играть более заметную роль в формировании собственного будущего. Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто на саммите объединения в Индии, его слова привело агентство Antara.

Нам нужна коллективная сила, которая не остается на бумаге, а превращается в возможности для наших народов. Сила, которая позволяет странам Глобального Юга иметь больший голос в формировании собственного будущего сказал Прабово Субианто

Президент Индонезии подчеркнул, что коллективную силу БРИКС необходимо использовать не только для развития возможностей стран объединения, но и для построения "более справедливого и равноправного международного порядка".

Вместе мы можем добиться успеха добавил он

БРИКС была создана в 2006 году в составе Бразилии, России, Индии и Китая. В 2011 году к объединению присоединилась Южно-Африканская Республика.

С 1 января 2024 года полноправными участниками стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия.

Кроме того, статус партнеров объединения получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. 17 января партнером стала Нигерия, а 14 июня — Вьетнам.