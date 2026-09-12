Москва12 сен Вести.Странами-участницами БРИКС подтверждена приверженность реформированию и совершенствованию институтов управления мировой экономикой. Они выступают за более справедливую, равноправную и эффективную многостороннюю систему глобального управления. Об этом говорится в тексте Делийской декларации, принятой на 18-м саммите объединения.

Мы вновь подтверждаем приверженность реформированию и совершенствованию глобального управления путем продвижения более справедливой, равноправной, гибкой, эффективной, результативной, оперативно реагирующей, представительной, легитимной, демократической и подотчетной международной и многосторонней системы, основанной на принципах широких консультаций, совместного вклада и разделяемых выгод говорится в документе

В тексте принятой в Нью-Дели декларации подчеркивается, что, "учитывая необходимость адаптации текущей архитектуры международных отношений для лучшего отражения современных реалий, страны вновь подтверждают приверженность укреплению многосторонности и многополярности, а также соблюдению международного права, включая цели и принципы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи".

Участники объединения указали на "центральную роль ООН в международной системе, в которой суверенные государства сотрудничают для поддержания мира и безопасности, содействия устойчивому развитию, обеспечения продвижения и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех".

Также страны БРИКС выразили озабоченность ростом военных расходов в мире.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите объединения заявил, что БРИКС может сыграть ведущую роль в создании новых систем управления. По словам российского лидера, назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления, таких как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО).

В странах БРИКС проживает почти половина населения земного шара. На них приходится более 40% мирового ВВП и почти четверть мировой торговли.