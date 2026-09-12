Москва12 сенВести.Необходимо решать мировые конфликты в том числе путем устранения их коренных причин. Об этом говорится в Делийской декларации, принятой в ходе 18-го саммита БРИКС.
В документе страны объединения призвали международное сообщество отреагировать на вызовы, а также связанные с ними угрозы безопасности при помощи политико-дипломатических мер по снижению потенциального конфликта.
Подчеркиваем необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причинговорится в декларации
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что итоговая декларация саммита БРИКС была единогласно принята в Нью-Дели лидерами стран объединения.