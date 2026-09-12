Страны БРИКС призвали к решению конфликтов путем устранения их коренных причин

В БРИКС выступили за устранение первопричин конфликтов Страны БРИКС призвали к решению конфликтов путем устранения их коренных причин

Москва12 сен Вести.Необходимо решать мировые конфликты в том числе путем устранения их коренных причин. Об этом говорится в Делийской декларации, принятой в ходе 18-го саммита БРИКС.

В документе страны объединения призвали международное сообщество отреагировать на вызовы, а также связанные с ними угрозы безопасности при помощи политико-дипломатических мер по снижению потенциального конфликта.

Подчеркиваем необходимость участия в усилиях по предотвращению конфликтов, в том числе путем устранения их коренных причин говорится в декларации

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что итоговая декларация саммита БРИКС была единогласно принята в Нью-Дели лидерами стран объединения.