Москва12 сен Вести.Страны БРИКС призвали отменить односторонние экономические и вторичные санкции, которые противоречат международному праву и Уставу ООН. Об этом говорится в Делийской декларации, принятой по итогам 18-го саммита объединения.

В объединении осудили подобные меры.

Мы осуждаем введение односторонних принудительных мер. Мы призываем к отмене таких незаконных мер, которые подрывают международное право, а также принципы и цели Устава ООН говорится в документе

Участники саммита заявили, что односторонние экономические и вторичные санкции имеют серьезные последствия для прав человека. В частности, ограничения затрагивают право на развитие, доступ к здравоохранению и продовольственную безопасность населения стран, против которых вводятся рестрикции.

Кроме того, в декларации отмечается, что такие меры непропорционально отражаются на малообеспеченных и уязвимых группах населения, усиливают цифровой разрыв и обостряют экологические проблемы.

12 сентября лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам саммита в Нью-Дели.