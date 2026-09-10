Эксперт оценил шансы стран БРИКС уйти от доллара в ближайшее время Эксперт Макаревич: в ближайшей перспективе БРИКС не сможет заменить доллар

Москва10 сен Вести.Страны БРИКС постепенно продвигаются к тому, чтобы прекратить использовать доллар как валюту для международных расчетов, но в ближайшей перспективе речи о полной его замене пока не идет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный сотрудник группы Южной Азии и Индийского океана Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.

По его словам, в интересах всех стран БРИКС уйти от доллара в международных расчетах, потому что он является очень сильным оружием в руках американцев и коллективного Запада в целом.

Пока что используются самые разные способы для того, чтобы снизить какие-то риски, но говорить о замене доллару на ближайшую перспективу нет. Хотя интерес для того, чтобы именно минимизировать риски для расчетов, для торговли и для сотрудничества в целом, даже инвестиционного в том числе, интерес у всех стран БРИСК есть подчеркнул Макаревич

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны БРИКС не ставят задачу отказаться от расчетов в долларах США, однако рассматривают альтернативные способы платежей из-за использования национальных валют в качестве инструмента политического давления.