Костин: пока еще не создана система, которая полностью заменила бы доллар

Еще не создана альтернатива, которая полностью заменила бы доллар в расчетах Костин: пока еще не создана система, которая полностью заменила бы доллар

Москва5 июн Вести.Доллар США используется в качестве инструмента политического давления и оружия в борьбе с другими странами, однако альтернативная система, которая бы могла полностью его заменить, пока еще не создана. Об этом президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заявил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ.

Санкции, которые вводят западные страны, показали ненадежность их финансовых инструментов для всего остального мира.

Это, безусловно, почувствовали и другие крупные страны, такие как Китай, Индия. В этом плане они начали искать альтернативные пути решения, что сейчас и происходит. Пока еще не создана система, которая полностью заменила бы [доллар], но … наша торговля с нашими крупнейшими торговыми партнерами уже происходит не в долларах, а в национальных валютах… Этот процесс будет идти дальше сказал Костин

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение прежних властей США использовать доллар в качестве инструмента политического давления и оружия в борьбе с другими странами было глубоко ошибочным и нанесло ущерб доверию к американской валюте во всем мире.