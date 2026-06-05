Москва5 июн Вести.Традиционный банковский бизнес пока рано хоронить. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.

По словам Костина, он на протяжении многих лет слышит, что расчетов через банки скоро не будет.

Его [традиционный банковский бизнес] рано хоронить... Я думаю, все равно экспертиза банковская, особенно в том, что касается кредитования. Ведь для того, чтобы выдать кредит, нужно все равно сделать оценку рисков. Да, искусственный интеллект поможет, безусловно, но в конечном итоге все равно это, конечно, люди, которые будут выстраивать систему, определять сказал глава ВТБ

При этом Костин подчеркнул, что банковская сфера должна двигаться в ногу со временем.