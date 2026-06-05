Костин: сегодня у крупных компаний не так много сверхприбыли

Костин заявил, что сегодня у крупных компаний не так много сверхприбыли Костин: сегодня у крупных компаний не так много сверхприбыли

Москва5 июн Вести.На сегодняшний день у крупных компаний не так много сверхприбыли. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Банкир высказался об обсуждении возможного участия бизнеса в наполнении бюджета и оценил, насколько взятие налога на сверхприбыль с крупных компаний удержит их компании на плаву.

Сегодня-то сверхприбыли не так много. Я думаю, что компании, когда они платят налоги, это уже хорошо … Другое дело, что есть ряд отраслей, где действительно образовалась, может быть, более высокая прибыль за счет быстрого роста мировых цен. Ну, к ним, может быть, относятся такие отрасли, как золото, добыча серебра, добыча ряда цветных металлов. И вот в этой области государство, возможно, будет применять меры … Другое дело, что, мне кажется, в нынешней ситуации бизнес должен чувствовать себя социально ответственным сказал Костин

Ранее глава ВТБ заявил, что на сегодняшний день происходит трансформация прозападной модели экономики.